Manavgat'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çeltikçi Mahallesi istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Serkan Ö.'nün kullandığı 07 B 1565 plakalı otomobil, Manavgat istikametinden Çeltikçi istikametine giden Tuğba Ö.'nün kullandığı 07 N 2307 plakalı otomobille çarpıştı. Çeltikçi girişindeki kazada araç sürücüleri ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Özlem ve Şeyma Ö. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.