Manavgat'ta ilaç dağıtımı başladı

Manavgat Belediyesi, orman yangınlarında evleri zarar gören vatandaşların sağlık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Atatürk Kültür Merkezi bünyesinde kurulan Yangın Yardım Merkezi'nde, gönüllü hekimler ve eczacılarla birlikte eczane oluşturdu. Manavgat Belediyesi'nin başlattığı ilaç yardım kampanyasına, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllü hekimler, eczacılar ve gönüllüler destek veriyor.

Yangından zarar gören vatandaşların kullanması için gönderilen ilaç ve tıbbi yardım malzemeleri, düzenlemesi yapılarak yine gönüllü eczacılar, gönüllü vatandaşlar ve Manavgat Belediyesi personeli tarafından yangın bölgelerine ulaştırılıyor. Yanık kremi, vitaminler, ağrı kesiciler gibi birçok ilaç, ihtiyaç tespiti sonrasında vatandaşa teslim ediliyor. Türkiye'nin dört bir yanından yardımseverlerin gönderdiği ilaçların arasında duygulandıran notlar da çıkıyor. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Orman yangınlarında evlerini kaybeden vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarını yerinde karşılamak amacıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde, gönüllü doktorlarımızın ve eczacılarımızın desteği ile vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Koordineli çalışma yürüterek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bire bir ulaşıyoruz. El ele vererek en kısa sürede tüm yaralarımızı birlikte saracağız” dedi.