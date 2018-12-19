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Manavgat'ta iş kazası: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir işyerinin tadilatı sırasında yaşanan iş kazasında 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işyerinin tadilatı sırasında yaşanan iş kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Side Cennetler mevkiinde bir işyerinin tadilatı sırasında yıkılan duvar, işçi Faik Y.'nin üzerine devrildi. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Faik Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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