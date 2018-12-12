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Manavgat'ta itfaiyeden kedi kurtarma operasyonu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir iş yerlerinin önünde huni şeklindeki gölgelik direğinin içine düşen kedi, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerlerinin önünde huni şeklindeki gölgelik direğinin içine düşen kedi, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.


Gölgeliğin üzerinden kedi sesi geldiğini gören esnaflar ve çevredeki vatandaşlar, kediyi bulunduğu yerden çıkarabilmek için uzun süre çaba harcamasına rağmen başarılı olamayınca Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden yardım istedi.


Kurtarıcının üzerine kurulan merdivenden kedinin bulunduğu gölgeliğin çatısına çıkan itfaiye görevlisi elindeki alet yardımıyla kediyi bulunduğu yerden almaya çalıştı. İtfaiyecinin elindeki alete tutunarak mahsur kaldığı yerden çıkan kedi, bir süre etrafı seyrettikten sonra itfaiyecinin çıktığı merdivenden yavaş yavaş aşağıya inip pazarın içerisinde hızla uzaklaştı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye görevlileri, havaların soğumasıyla birlikte sokak kedilerinin soğuktan korunmak için her yola başvurduğunu, özellikle araçların motor bölümü sıcak olduğu için kaput içerisine ve aracın altına sığındığını belirterek, araç sürücülerini dikkatli olmaya çağırdı.

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