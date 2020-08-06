İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manavgat'ta jandarmadan Korona virüs denetimi

Manavgat’ta jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerindeki sahil ve plaj işletmelerinde, toplu taşıma araçlarına korona virüs denetimi yaptı.

Manavgat'ta jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerindeki sahil ve plaj işletmelerinde, toplu taşıma araçlarına korona virüs denetimi yaptı.


Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığının Valiliklere gönderdiği genelge doğrultusunda sorumluluk bölgelerinde koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.


Jandarma trafik timleri tarafından gerçekleştirilen ‘Sağlık için hepimiz' sloganıyla toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerde şoförler ve yolcuların korona virüs tedbirlerine uyup uyulmadığı kontrol edildi.Ekipler sahil ve plaj işletmelerinin yanı sıra umuma açık hizmet veren işletmelere de denetimde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.