Manavgat'ta kaçak içki operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 690 litre etil alkol ile çok sayıda boş alkol şişesi, kapağı, ve TAPDK etiketleri ele geçirildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin Gümrük Kaçağı Alkol Satışı ( 5607 SKM) yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, şüpheli Ö.İ‘nin ikametinde, aracında ve depolarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 5 bin 3 adet orijinal olduğu değerlendirilen TAPDK bandrolü,75 bin 679 adet “838 Vodka” ibareli yapışkanlı etiket, 36 bin 835 adet “Gın” ibareli yapışkanlı etiket, 30 bin 653 adet “Tekirdağ rakısı” ibareli yapışkanlı etiket, 24 bin 479 adet “Teyla” ibareli yapışkanlı etiket, 3 bin 742 adet boş alkollü içki şişesi, 3 bin 956 adet bilyeli alkol şişe kapağı, 99 adet kapaksız boş alkol şişesi, 56 adet TAPDK bandrolü bulunmayan alkollü içki, 66 adet 5 litrelik bidonlar içerisinde etil alkol olduğu değerlendirilen tam dolu sıvı (toplam 330 litre),12 adet 30 litrelik bidonlar içerisinde etil alkol olduğu değerlendirilen tam dolu sıvı (toplam 360 litre), 4 adet sahte TAPDK bandrollü olduğu değerlendirilen alkollü içki, 1 adet 35 cl'lik Absolut Vodka marka sahte TAPDK bandrollü olduğu değerlendirilen yarım dolu alkollü içki, 1 adet üzerinde çeşme bulunan 200 litrelik boş tank, 1 adet üzerinde çeşme bulunan 200 litrelik tank içerisinde 20 litre alkollü içki olduğu değerlendirilen sıvı, 2 adet 5 litrelik su bidonu içerisinde alkollü içki olduğu değerlendirilen tam dolu sıvı, 2adet 5 litrelik su bidonu içerisinde alkollü içki olduğu değerlendirilen yarım dolu sıvı, 3 adet beyaz renkli plastik kutu içerisinde alkollü içki aroması olduğu değerlendirilen yarım dolu sıvı, 1 adet 1 litrelik şişe içerisinde bulunan alkollü içki olduğu değerlendirilen tam dolu sıvı, 2 adet TAPDK bandrolü bulunmayan üzerinde cl ibaresi bulunmayan Gın marka yarım dolu alkollü içki ile 3 adet post makinesi ele geçirildi.

Gümrük Kaçağı Alkol Satışı (5607 SKM) suçundan hakkında adli işlem yapılan Ö.İ. işlemlerinin ardından çıkartıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.