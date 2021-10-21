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Manavgat'ta kaçak sigara operasyonu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Jandarma KOM Timi ve Çenger Karakoluna bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda kaçak ve elektronik sigara ile dolu makaronlar ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Jandarma KOM Timi ve Çenger Karakoluna bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda kaçak ve elektronik sigara ile dolu makaronlar ele geçirildi.


M.S ve E.Ş. isimli şahısların kaçak sigara, elektronik sigara ve kullanım kiti sattığını belirleyen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM TİMİ ve Çenger Jandarma Karakoluna bağlı ekipler Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Manavgat Çenger bölgesinde, kaçakçılık ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde M.S. ve E.Ş. isimli şahısların kullandığı araç ve işlettiği S. Market isimli işletmede yapılan aramada; 132 paket doldurulmuş makaron, 240 paket ısıtılarak içilen kaçak sigara, 170 adet elektronik sigara ile çeşitli markalarda 55 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak adli işlemler başlatıldı.

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