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Manavgat'ta kaçak silah operasyonu: 2 gözaltı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen kaçak silah operasyonunda 20 adet tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen kaçak silah operasyonunda 20 adet tabanca ve şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı .


Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya'nın Manavgat ilçesi Kasaplar Mahallesi'nde D. C. ve H. M. isimli şahısların Konya'da temin ettiği tabancaları Manavgat'a getireceği ve satışını yapacağı ihbarının alınması üzerine, Antalya KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Jasat Timi, Manavgat KOM Timi, Manavgat Jasat ve Manavgat Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli şahıslar Kasaplar Mahallesinde yakalandı.


Yapılan arama neticesinde 20 adet 9 minimetre tabanca ve bu tabancalara ait 20 adet şarjör ele geçirilerek el konuldu. Olay ile ilgili, şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

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