Manavgat'ta kamyon tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesi D-400 Karayolunda kamyonun tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, kamyonda sıkışan sürücü yaralandı. 112 sağlık ekibi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi kurtarma ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki İbrahim Av'ın kullandığı 07 ALZ 944 plakalı kamyonun, aynı istikamette gitmekte olan Öner Yavuz'un kullandığı 34 BAC 341 plaka, 34 TH 3325 dorse plakalı tıra arka sağ çamurluk kısmından çarpması sonucunda meydana geldi.

Kamyon içerisinde sıkışan kamyon şoförü İbrahim Av, olay yerine gelen 112 sağlık ekibi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı kurtarma ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. İbrahim Av, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.