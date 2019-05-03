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Manavgat'ta kamyonetler kafa kafaya çarpıştı:1 yaralı

Manavgat ilçesinde D-400 Karayolu toplama yolda 2 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Manavgat Ulualan mevkiinde toplama yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametine gitmekte olan Mustafa E.'nin kullandığı 07 E 6743 plakalı kamyonet ,karşı yönden gelmekte olan Bayram K.'nın kullandığı 07 LOU 33 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan Mustafa E. ambulans ile hastaneye kaldırılırken, toplama yolda uzun süre araç trafiği kontrollü olarak verilebildi.

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