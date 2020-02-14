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Manavgat'ta kan bağış kampanyasında 146 ünite kan alındı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen kan bağış kampanyasında 146 ünite kan alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen kan bağış kampanyasında 146 ünite kan alındı.


Türk Kızılay Manavgat Şube Başkanı Pınar Kapukaya ve Atatürk İlkokul Müdürü Ali Çetin tarafından Atatürk İlkokulu konferans salonunda kan bağışı etkinliği düzenlendi. Saat 11.00 ile 18.00 arasında gerçekleşen kampanyaya 187 kişi müracaat etti. Müracaatlardan 37 tanesi çeşitli sebeplerle reddedilirken 146 ünite kan bağışı alındı.


Türk Kızılay Manavgat Şube Başkanı Pınar Kapukaya, bağışta bulunan ve etkinlikte emeği olan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

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