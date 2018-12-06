Manavgat'ta Kan bağışı

Türk Kızılay'ını çocuklara tanıtmak, kan bağışlarıyla onlara örnek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Manavgat Çolaklı İlkokulu'nda düzenlenen kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü.

Manavgat Çolaklı İlkokulu'nda velilerin katılımıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyaya veliler yoğun ilgi gösterirken Sınıf Öğretmeni Nesrin Baran, “bir diğer amacı da kan ihtiyacı olan insanlara yardımcı olmak. Gelen bağışlarla birçok insanın canına can katmak. Bu amacımızı gerçekleştirmek için neler yapabilirim diye düşünürken Manavgat'taki Kızılay çadırı aklıma geldi. Gidip oradaki görevlilerle görüştüm. Beni Antalya'daki Batı Akdeniz bölge kan müdürlüğüne yönlendirdiler. Burada kan bağışçısı kazanım uzmanı Gülşah Alpbaba'yla görüştürdüler. Gerekli bilgileri ondan aldıktan sonra okul müdürümüzle düşüncelerimi paylaştım. Gerekli onayı aldıktan sonra çalışmalara başladım. Önce kendi okulumuzdaki velilere ulaştım. Velilerden dönüşler aldıktan sonra diğer okullara da ulaştım. Ve şimdi amacımı gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Bugünden sonra çocuklarımın Türk Kızılay'ını daha iyi tanıdıklarına inanıyorum” dedi.

Baran, bu kampanyaya destek veren öğrenci velilerine, okul müdürleri ve öğretmen arkadaşlarına, Türk Kızılayı görevlilerine ayrı ayrı teşekkür etti.