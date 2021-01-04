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Manavgat'ta kayıp keçileri jandarma buldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından bulunan keçiler sahiplerine teslim edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından bulunan keçiler sahiplerine teslim edildi.


Sarılar Mahallesi Çamlık mevkii 3054 Sokak'ta vatandaşlar başıboş gezen 5 yavru keçi gördü. Keçilerin yanına gelen Abdullah Şirin, keçilerin kaybolduğunu düşünerek durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri tarafından alınan keçiler bölgeye gelen


sahiplerine teslim edildi. Mahallenin çocuklarının kısa sürede sevgilisi haline gelen 5 yavru keçi, sahiplerine teslim edildi.

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