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Manavgat'ta kırsal alan yangını

Antalya’nın Manavgat ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 500 metrekare alan zarar gördü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 500 metrekare alan zarar gördü.



Yangın, Manavgat ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde başladı. Çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangınında 500 metrekare makilik alan zarar gördü. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı 2 itfaiye, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 pikap ve 1 ilk müdahale aracının müdahale ettiği yangın söndürüldü.

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