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Manavgat'ta köprülü kavşak çalışmaları

Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde D 400 karayolu üzerindeki Side Köprülü Kavşağı inşaat çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde D 400 karayolu üzerindeki Side Köprülü Kavşağı inşaat çalışmaları devam ediyor.


Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan Manavgat Batı Side Köprülü Kavşağı inşaatı çalışmaları kapsamında Side-Total kavşağından Çakalderesi istikametine karşılıklı olarak trafik 18 Kasım tarihinde kapatılmıştı. Kavşağın 15 Aralık tarihinde tamamlanarak trafiğe açılması bekleniyor.

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