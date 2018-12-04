Manavgat'ta köprülü kavşak çalışmaları

Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde D 400 karayolu üzerindeki Side Köprülü Kavşağı inşaat çalışmaları devam ediyor.
Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde D 400 karayolu üzerindeki Side Köprülü Kavşağı inşaat çalışmaları devam ediyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan Manavgat Batı Side Köprülü Kavşağı inşaatı çalışmaları kapsamında Side-Total kavşağından Çakalderesi istikametine karşılıklı olarak trafik 18 Kasım tarihinde kapatılmıştı. Kavşağın 15 Aralık tarihinde tamamlanarak trafiğe açılması bekleniyor.