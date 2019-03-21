İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manavgat'ta küçükbaş hayvan hırsızlığına 3 tutuklama

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 18 keçiyi çalarak başkasına sattıkları gerekçesiyle 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 18 keçiyi çalarak başkasına sattıkları gerekçesiyle 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre Mustafa Özden isimli vatandaş, hayvanlarını saydığında 18 adet keçisinin olmadığını fark etti. Hayvanların araziye dağıldığını düşünerek herhangi bir yere müracaatta bulunmayan Özden, tüm aramalara rağmen hayvanlarını bulamayınca jandarmaya şikayette bulundu.


Jandarmanın yaptığı çalışma sonunda hayvanları çaldıkları tespit edilen Zeki G, Mustafa Ş.G. ve Halil İ. A. gözaltına alındı. İfadelerinde suçlarını itiraf eden şüpheliler çaldıkları hayvanları Manavgat ilçesi Karacalar Mahallesi'nde T.K. isimli kişiye sattıklarını söyledi. T. K, hırsızlık malı bilerek satın almak suçundan ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken T.K. tarafından başka şahıslara satıldığı tespit edilen hayvanların toplandıktan sonra sahibine teslim edileceği bildirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.