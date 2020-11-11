Manavgat'ta meşaleler Atatürk için yandı

Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen 10 Kasım töreninde, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde meşaleler yakıldı. Vatandaşlar, alana yerleştirilen 420 adet 1.5 metrelik sosyal mesafe etiketinin üzerine geçerek saygı duruşunda bulunduktan sonra Atatürk Anıtı'na 2 bin karanfil bıraktı.

Programa Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar ve yüzlerce vatandaş katıldı. Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilen anma programında, belediye ekipleri meydana tek seferde 420 kişilik 1.5 metrelik sosyal mesafe bandı yerleştirdi. Anma programına gelen vatandaşların alana ilk girişte ateşini de ölçen belediye ekipleri, vatandaşlara 2 bin adet fener alayı ve 2 bin adet karanfil dağıttı. Manavgat halkı, sosyal mesafe etiketlerinin üzerine ellerinde meşaleyle saygı duruşunda bulundu ve ardından İstiklal Marşı'nı hep birlikte seslendirdi. Ardından Başkan Sözen ve Aliye Coşar ilk karanfili Atatürk Anıtı önüne bıraktı.

Konuşmasında duygu dolu anlar yaşayan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Karmaşık duygular içerisindeyiz. Böylesine büyük bir liderin çok büyük bir mücadelelerde bu ülkeyi silah arkadaşlarıyla bize bırakan dünya liderinin aramızdan ayrılışını 82 yıldır aynı üzüntüyle ilk günkü gibi içimizde yaşıyoruz. Bizi gururlandıran ve farklı duygulara iten 82 yıl sonra bu güzel insana duyduğumuz sevgi, bağlılık hasret, minnettir. Sizlerle bu duyguları bir kez daha yaşıyor ve yaşatıyor olmak da bir o kadar gurur verici. Bu anlayışın bir parçası olmak bizim için dünyanın en büyük onuru. Biliyorum ki sizler gibi Cumhuriyet değerlerine, Atatürk devrimlerine inanan insanlar olduğu müddetçe bu ülke Atatürk'ümüzün de ifade ettiği gibi muasır medeniyetler seviyesine mutlaka çıkacaktır. İyi ki sizler, Atatürkçüler ve Cumhuriyet sevdalıları var. Tüm vatandaşlarımıza duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Program, vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyarak Atatürk Anıtı'na karanfil bırakmasının ardından son buldu.