Manavgat'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Dikmen Mahallesi,Çubukören mevkiinde meydana geldi. İlker Y.'nin kullandığı 71 AAG 241 plakalı otomobil ile Dikmen yönüne seyir halindeki Nurullah Ş. idaresindeki 46 KV 573 plakalı motosikletin Çubukören mevkiinde çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Nurullah Ş., motosiklette yolcu olarak bulunan annesi Gülseren Ş. ve kardeşi Hayatullah Ş., ile otomobil sürücüsü İlker Y., yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü İlker Y., ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Motosiklet sürücüsü Nurullah Ş.'ye sürücü belgesiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL idari para cezası uygulandı.