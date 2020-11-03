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Manavgat'ta motosiklet kazası: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.


Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tuna Tamer'in kullandığı 07 AIG 066 plakalı motosiklet, Mithatpaşa Caddesi'nde Hisar Caddesi istikametine seyir halindeki Tevfik Göl'ün kullandığı 07 AHR 275 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Tuna Tamer ile motosiklette yolcu olarak bulunan Gökhan Sarıçiçek yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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