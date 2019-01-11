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Manavgat'ta motosiklet trafik uyarı levhasına çarptı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet, üst geçit çalışması nedeniyle yola konulan uyarı levhasına çarptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet, üst geçit çalışması nedeniyle yola konulan uyarı levhasına çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Ömer D.'nin kullandığı 07 LPA 73 plakalı motosiklet, Alanya-Antalya D-400 Karayolu Manavgat Side Total kavşağı yakınlarında üst geçit çalışması nedeniyle yola konulan trafik uyarı levhasına çarptı. Kazada yaralanan sürücü Ömer D. ambulansla sevk edildiği özel bir hastanede tedavi altına alındı.

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