Manavgat'ta öğrencilerden mangala turnuvası

Manavgat Belediyesi Çocuk Kültür Merkezi'ne devam eden öğrenciler, hafta sonunda Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Mangala Turnuvası, Resim Sergisi ve Uygulamalı Resim Yarışması etkinliğinde bir araya geldi.

Çocuk Kültür Merkezi öğrencilerinin 1 yıl boyunca yaptıkları eserlerin sergisi, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in katılımıyla açıldı. Etkinliğe öğrenciler, Manavgat Belediyesi Çocuk Kültür Merkezi öğretmenleri ve veliler katıldı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, açılışı yaptıktan sonra öğrencilerin eserlerini tek tek inceledi, velilerle sohbet etti. Sözen, daha sonra mangala turnuvasını da başlattı. Çocukların üretkenliğini, hayal güçlerini görünce gururlandıklarını ifade eden Sözen, “Çocuklarımızı hayatın her alanında cesaretlendirmeliyiz. Onların hayata hazırlanmalarında emek veren Manavgat Belediyesi Çocuk Kültür Merkezinin öğretmenlerine ve tüm velilerimize teşekkür ediyor, çocuklarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Manavgat Belediyesi Çocuk Kültür Merkezi öğrencileri tarafından yapılan resim çalışmaları yaklaşık 1 hafta sergilenecek. Öğrenciler ödüllerini Atatürk Kültür Merkezi'nde 4 Mayıs Cumartesi günü Yıl Sonu Gösterisi ve ödül töreninde alacak.