Manavgat'ta okul inşaatları tamamlanıyor

Manavgat'ta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yatırım programına alınan ve inşaatına başlanan 15 okulun 8'sinde gelecek yıl eğitim ve öğretime başlanacağı bildirildi.

Manavgat'ta turizm ve tarım sektörlerinde yaşanan gelişmeye paralel olarak 2021 yılında 245 bin 740 kişiye ulaştı ve yıllık nüfus artış hızı yüzde 13,3 oldu. Nüfusun artmasıyla birlikte, Manavgat'ta sınıf sayısının yetersiz gelmesi üzerine, ilçede kaymakamlık ve AK Parti'nin girişimleriyle yeni okulların yapılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığında yapılan girişimlerde bulunuldu. Yapılan girişimlerin ardından Manavgat'ta 306 derslikli 15 okul ve 50 yataklı öğretmenevi yapılması kararlaştırıldı.

Arsa tahsis işlemleri yapılan 172 derslikli 8 okulun ihaleleri tamamlanarak inşaat çalışmalarına başlandı. Arazi tahsisleri gerçekleştirilen 30 derslikli 3 anaokulu ve 8 derslikli özel eğitim anaokulunun ise ihale aşamasına geldiği belirtildi. Manavgat'ta ayrıca 96 derslikli 3 okul ile 50 yataklı öğretmenevi için yer tahsislerinin tamamlandığı önümüzdeki günlerde projelerin hazırlanıp ihale aşamasına geçeceği belirtildi.

AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, çok partili hayata geçilmesinden bu tarafa eğitime en çok önemin Ak Parti hükümetleri döneminde verildiğini kaydetti. Manavgat'ın konumu itibariyle Türkiye'nin en büyük turizm destinasyonu olduğunu vurgulayan Erol, geçtiğimiz yıllarda tarım sektörü için kamu bankalarında verilen kredilerle ilçede nitelik ve örtü altı tarım uygulamalarının hızla yaygınlaştığını hatırlattı. Bu durumun ilçede nüfusu hızla arttırdığını ifaden eden Erol, “Manavgat'ımızın nüfusu artan bu ekonomik potansiyeli doğrultusunda, TÜİK istatistiklerine göre 2021 yılında yüzde 13,3'lük nüfus artış hızıyla 245 bin 740 kişiye ulaştı” dedi.

Bu nüfus artışının sonucunda sınıfların kalabalıklaştığı kaydeden Erol, “Bu durum ilçeye yeni okulların yapılması mecburiyetini ortaya çıkardı. Manavgat Kaymakamlığımızla birlikte hazırlanan projeler bünyesinde, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve partimizin Antalya milletvekillerinin yardımıyla Milli Eğitim Bakanlığımızdan ilçemize 306 derslikli 15 yeni okul ve 50 yataklı öğretmenevi yapılması kararı alındı” diye konuştu.

Erol, 172 derslikli 8 okulun ihaleleri tamamlanarak inşaat çalışmalarına başlandığını hatırlatarak, “Arazi tahsisleri gerçekleştirilen 30 derslikli 3 anaokulu ve 8 derslikli özel eğitim anaokulunun ise ihale aşamasına geldi. İlçemizde ayrıca 96 derslikli 3 okul ile 50 yataklı öğretmenevi için yer tahsisleri de yapıldı. İnşaat aşamasına gelen okullarımızda gelecek yıldan itibaren eğitim ve öğretim faaliyeti başlayacak. Bu konuda yardımlarından dolayı başta Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve partimizin milletvekilleriyle, o dönem il başkanımız olan İbrahim Ethem Taş'a teşekkür ederim” şeklinde konuştu.