Manavgat'ta orman yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 2,5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Yangın, tarihi adıyla Zerk, günümüzdeki adıyla Altınkaya Mahallesi Oluk mevki'indeki ormanlık alanda gece başladı. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangına 2 yangın söndürme helikopteri, 1 dozer, 10 arazöz ve 40 orman işçisi müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapılırken yangında 2,5 hektar kızıl ve kara çam ormanının zarar gördüğü bildirildi.