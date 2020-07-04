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Manavgat'ta orman yangını

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkar orman yangınında 1,5 hektarlık alan zarar gördü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkar orman yangınında 1,5 hektarlık alan zarar gördü.


Yangın bugün saat 11.50 sıralarında Taşağıl Karakaya mevkiinde başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere 1 uçak, 3 helikopter ve 15 arazözle müdahale edildi. Yangın, rüzgarın etkisine rağmen hızlı ve etkin bir müdahale ile büyümeden söndürüldü. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici'nin de bizzat yerinde yönettiği söndürme çalışmalarına 45 yangın işçisi 10 teknik eleman görev aldı. Yangında yaklaşık 1.5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

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