Manavgat'ta orman yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve rüzgarın etksiyle büyüyen orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangın bugün saat 23:00 sıralarında Manavgat ilçesi Gündoğdu Mahallesine bağlı Arapbeleni mevkiinde başladı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi arazözleri ve iş makinaları müdahale sürüyor. Gece olduğu için havadan müdahale edilemeyen ve söndürme çalışmalarına bölgedeki vatandaşların da destek verdiği yangının yaklaşık 1 km çevresinde bulunan yerleşim alanlarına ulaşmaması için hummalı çalışma devam ediyor.