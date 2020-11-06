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Manavgat'ta orman yangını

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 5 dönüm kızılcam ve makilik alan zarar gördü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 5 dönüm kızılcam ve makilik alan zarar gördü. Yangın orman ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle kontrol altına alınırken, bir vatandaşa ait arı kovanları dumandan etkilendi.


Yangın, Yavrudoğan Mahallesi Payambeleni mevkiinde çıktı. Şiddetli rüzgarla birlikte hızla yayılan orman yangınında 5 dönüm kızılcam ve makilik alan zarar gördü. Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz, 3 su tankı, 10 pikap ve 2 ilk müdahale aracıyla Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 1 itfaiyenin müdahale ettiği yangın, sarp bir bölgede olmasına rağmen zamanında müdahale sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.


Yangın bölgesinde bulunan bir vatandaşa ait arı kovanları dumandan etkilenirken, yangın kovanlara ulaşmadan söndürüldü.

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