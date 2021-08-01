Manavgat'ta otellere yakın noktada yangın çıktı, silahını alan nöbete koştu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Gündoğdu Mahallesi'nde otellere yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Yaklaşık 2 saat etkili olan yangın ekiplerin karadan azözler ile müdahalesi sonucu söndürüldü. Mahalle halkı ise yangında sabotaj iddiası üzerine yola dökülerek elinde silahla nöbet tutmaya başladı.

Manavgat ilçesinde 5 gündür etkili olan orman yangını bu kez Gündoğdu Mahallesi'nde sahile ve otellere yakın ormanlık alanda çıktı. Mahalle arasında ‘Kara belen' olarak bilinen dağlık alandan dumanların çıktığını gören mahalle halkı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda 110 ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler yangına havanın kararması nedeni ile karadan müdahale etti.

Eline silahını alan dışarı koştu

Ekiplere yardımcı olmak isteyen mahalle halkı ise adeta seferber oldu. Vatandaşlar traktörlerinin arkasına taktıkları su deposu ile yangın alanına koştu. Bazı vatandaşlar ise yangında sabotaj iddiası üzerine mahalle girişinde bekleyerek resmi araçların haricinde sivil araçların geçişine izin vermedi. Vatandaşlar ellerine aldıkları silahları ile mahalle içerisinde nöbet tutmaya başladı.

“Diyelim ki durmadı başına gelecekleri düşünsün”

Elinde silahla orman içerisinde nöbet tutan Esat Yardan, “İhanete uğruyoruz. Milletin ormanını yakıyorlar. Devlete hayrı olmayanlar milleti bu hale getiriyor. Yabancı plakalı araçları buradan öte salmıyoruz. Nöbet tutuyoruz. Şu an yangın söndü. Ama sabaha kadar bekleyeceğiz. Korktuk. Beklemek zorundayız. Kim girerse durmak zorunda. Diyelim ki durmadı başına gelecekleri düşünsün” dedi.

Yangın 110 ekiplerinin karadan arazözler ile yapmış olduğu müdahale sonucunda söndürüldü. Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışması devam ediyor.