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Manavgat'ta otellerin çöp ve molozlarını döktüğü okul arsasında yangın korkuttu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otellerin çöp ve molozlarını döktüğü okul arsasında yangın çıktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otellerin çöp ve molozlarını döktüğü okul arsasında yangın çıktı. Çöp dökenlerin ateş atması ya da yoldan geçen bir kişinin attığı izmaritten kaynaklandığı tahmin edilen ve geniş bir alana yayılan yangın, çevresinin iş makineleriyle çevrilmesi suretiyle kontrol altına alındı.


Kızılot Mahallesi Mısırlar mevkiinde boş arazide çıkan yangın Manavgat ilçe merkezinden ve Manavgat-Akseki yolundan görüldü. Geceyi aydınlatan alevleri gören vatandaşlar yangının Kızılot Mahallesi'ndeki turistik tesislerin olduğu bölgede olduğunu düşünürken korkulan olmadı.Yangının bulunduğu yere gelen bir çok vatandaş, yangının yakınında yerleşim yeri olmayan boş arazide çıktığını görünce rahatladı.


Bölgede bulunan turistik tesislerin yanı sıra muz seralarından ve tarım alanlarında yapılan temizliğin çöplerinin atıldığı yerin aslında okul arsası olduğu bildirildi. Atılan pet ve diğer malzemelerin yangın sırasında sık sık patladığı görülürken, çok geniş bir alana yayılan yangın, çevresinin iş makineleriyle çevrilmesi suretiyle kontrol altına alındı.

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