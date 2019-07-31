İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manavgat'ta otomobil bisikletli çocuğa çarptı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Bulvarı istikametine ilerleyen Dilek G. idaresindeki 07 AFK 252 plakalı otomobil, Mithatpaşa Caddesi'ne çıkan 7 yaşındaki Halil İbrahim Kır'ın kullandığı bisiklete çarptı. Kazada yaralanan Kır, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kazanın meydana geldiği kavşakta kaldırımda park halindeki aracın otomobil ve bisikletin görüş açısını kapattığı, kazanın meydana gelmesinde neden olduğu görüldü. Otomobilin çarptığı bisikletli çocuğun yanındaki bir başka çocuğun ise son anda otomobilin önüne çıkmaktan kurtulduğu görüntülere yansıdı.


Görüntüleri izleyen trafik ekipleri, araç sahibine kaldırıma park etmek ve kazaya sebebiyet vermekten cezai işlem uyguladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.