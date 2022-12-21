Manavgat'ta otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza haberini aldıktan sonra Süral Kavşağı'na akın eden motosiklet sürücüsünün akrabaları ve arkadaşları, kaza yerinde feryat ederek fenalık geçirdi.

Kaza, Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Çolaklu Süral Kavşağı'nda meydana geldi. Antalya yönüne 33 BZK 35 plakalı otomobiliyle seyir halinde bulunan Ertuğrul D., Çolaklı'dan oteller bölgesine geçen Bahri Acır'ın kullandığı şase numarası ve plakası bulunmayan motosikletle çarpıştı. Sürüklenen motosikletin sürücüsü Acır, ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Acır, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaza haberini aldıktan sonra Süral Kavşağı'na akın eden Bahri Acır'ın akrabaları ve arkadaşları, Acır'ın hastanede hayatını kaybettiğini duyunca fenalık geçirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.