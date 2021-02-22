Manavgat'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Özbek'in kullandığı 07 J 2073 plakalı minibüs ile Mehmet Yavuz'un kullandığı 15 KA 068 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Ali Kahraman, otomobilin ön camının patlaması sonucu yüzüne ve gözüne gelen cam parçalarıyla yaralandı. Kahraman, 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Manavgat devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.