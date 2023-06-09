Manavgat'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza; Bahçelievler Mahallesi 1044 sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sema Gül Fişne'nin kullandığı 07 AOL 687 plakalı otomobil ile, Efecan Koçak'ın kullandığı 07 BAN 007 plakalı motosiklet ile kavşakta çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.