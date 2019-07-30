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Manavgat'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Sarılar Mahallesinden, Hastane Caddesine seyir halindeki Ali Ç. idaresindeki 07 YSR 10 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki Sabit E.'nin kullandığı 80 HA 877 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Sabit E. ağır yaralanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan 8 aylık M.Ç. isimli bebek de yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Sabit E., Alanya'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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