Manavgat'ta otomobilde uyuşturucu ve tüfek ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir araç ve şüpheli şahıs üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde metamfetamin ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde M.B isimli şahsın kullandığı araçta ve üzerinde arama yapıldı. Aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 13 adet fişek ve 2 paket halinde 0.80 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi. M.B. hakkında uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçlarından işlem yapıldı.