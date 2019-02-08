Manavgat'ta otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza Side Mahallesi Kemer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yavuz Sultan Selim Bulvarına çıkmakta olan K.C.'nin kullandığı 07 JL 111 plakalı otomobil ile Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda seyir halindeki A.A.'nın kullandığı 07 JL 978 plakalı motosiklet Side Zühal Melek Sezer Aile Sağlığı Merkezi önündeki kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü A.A. olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.