Manavgat'ta otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hasan Ali Yücel Caddesinden çevre yolu istikametine seyir halindeki Yılmaz K.'nın kullandığı 06 BU 6521 plakalı otomobil, okullar bölgesine dönmek isteyen Bayram A. idaresindeki 07 LCR 38 plakalı otomobil ile kavşak sisteminde çarpıştı. Kazada her iki araçtaki sürücülerin yanı sıra yolcular Ayşegül T. ve Firdevs A. yaralandı. Ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.