Manavgat'ta pandemi önlemleri arttırıldı

Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan dezenfekte çalışmaları, kent halkının hizmet aldığı tüm kamu ve kuruluşlarında rutin olarak gerçekleştiriliyor. Manavgat'ta da görülen mutasyonlu virüs için hijyen çalışmalarını hızla gerçekleştiren Manavgat Belediyesi, ayrıca halkın yoğun olarak kullandığı park, bahçe, yollar, meydanlar gibi kamusal alanları da dezenfekte ediyor.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “ Ekiplerimiz, halkımızın hizmet aldığı kamu kurum ve kuruluşlarının dezenfekte çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kentimizde mutasyonlu virüsün görülmesinin ardından önlem ve tedbirlerimizi arttırarak çalışmalarımızı bir kat daha hızlandırdık. Halkımızın temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymasını önemle rica ediyoruz. Manavgat Belediyesi, yer ve zaman mefhumu gözetmeden pandemi çalışmalarına tüm hızıyla devam edecektir” dedi.