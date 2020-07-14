Manavgat'ta popülasyonun artması için ormana 50 keklik salındı

Antalya'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda 50 keklik bırakıldı. 2 farklı bölgeye erkek ve dişi karışık vaziyette salınan kekliklerle keklik popülasyonunun artırılması hedefleniyor.

Manavgat ilçesinde Toros dağları kırsalında yaşayan vatandaşların talebi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 50 keklik doğaya bırakıldı. Manavgat Köprüçay Milli Park İşletme Şefi nezaretinde 2 farklı bölgeye erkek ve dişi olarak karışık bir şekilde salınan keklikler sayesinde bölgede keklik popülasyonunun artırılması hedefleniyor.

Manavgat Köprüçay Milli Park İşletme Şefliği görevlileriyle birlikte keklik salınımı nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, bölgede önceki yıllarda kekliklerin yoğun bir şekilde yaşadığını tarlalara atılan kimyasal gübreler nedeniyle kekliklerin günden güne yok olmaya başladığını dile getirdiler. Vatandaşlar adına konuşan Abdullah Doru, “Burada eskiden serçe alayı gibi olan keklik sayımız çok azaldı. Biz istekte bulunduk, yetkililerde sağ olsun bizi kırmadı ve bölgemiz için 50 keklik gönderdi. Bunları salarak tekrar bölgemizde keklik popülasyonunu arttırmayı hedefliyoruz” dedi.