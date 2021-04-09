Manavgat'ta proje okul sayısı 6'ya yükseldi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sınavla öğrenci alan proje okullarına bir yenisi daha eklendi. İlçede proje okul sayısı 6'ya yükseldi.

AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Av. Ahmet Ali Erol, Rukiye Raşit Meşhur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınavla öğrenci alan proje okulu statüsüne getirildiğini söyledi.

Manavgat'ta sınavla öğrenci alan proje okulu sayısının 6'ya ulaştığını ifade eden Başkan Ahmet Ali Erol “Rukiye Raşit Meşhur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin proje okulu olması için Milli Eğitim Bakanlığımıza müracaat edilmişti. Bakanlığımız yapılan değerlendirmeler sonucunda okulumuzun 2021-2022 eğitim öğretim yılı itibariyle Özel Program Uygulayan Proje Mesleki Teknik Anadolu Lisesi statüsünde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmesine karar verildi. Hayırlı uğurlu olsun. Bu alınan kararla İlçemizde sınavla öğrenci alan Özel Proje Uygulayan Proje Okulu sayısı 6 oldu. Bunlardan iki tanesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Teknik eğitimi veren, mesleğe yönelik eğitim veren proje okullarının sayısının artması da bizim için çok önemli” dedi.

“Ülkemize hizmet edecek sağlıkçılar yetişecek”

Rukiye Raşit Meşhur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin sağlık çalışanları ordusuna yeni neferler yetiştireceğini dile getiren Ahmet Ali Erol, “Okulumuz Sağlık Hizmetleri alanında Hemşire Yardımcılığı , Ebe Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği bölümleriyle öğrencilerimize hizmet vermektedir. Şu an toplam 515 öğrencimiz var. Bu sayı daha da artacak. Ülkemize hizmet edecek sağlıkçılar yetişecek. Zamanımız kahramanları, sağlık çalışanları ordumuza yeni neferler kazandıracak” diye konuştu.