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Manavgat'ta sahte içki operasyonu

Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda ele geçirilen 450 litre sahte içkiyle ilgili gözaltına alınan S.

K. tutuklandı.


Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe genelinde kaçak ve sahte alkollü içkiyle mücadelesini sürdürüyor. Turizm merkezlerinde piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine çalışma yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Ilıca Mahallesi'nde bulunan bir restoranın deposunda arama yaptı. Yapılan aramada toplam 450 litre sahte dolum alkollü içki ele geçirildi. Sahte içkiyle ilgili olarak restoranın sahibi S.K. gözaltına alındı.


Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli S.K. adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından ‘5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet' suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen S.K. tutuklandı.

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