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Manavgat'ta sahte-kaçak içki operasyonu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir şahsın kaçak-sahte içki sattığı yönünde alınan ihbar üzerine şüphelinin evinde yapılan aramada 22 litre kaçak-sahte içki ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir şahsın kaçak-sahte içki sattığı yönünde alınan ihbar üzerine şüphelinin evinde yapılan aramada 22 litre kaçak-sahte içki ele geçirildi. Şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.


Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Manavgat'ın Kavaklı Mahallesi'nde D.G.İ. isimli şahsın sahte/kaçak içki sattığı yönünde alınan duyum üzerine İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı personelince şüphelinin evinde yapılan arama neticesinde 22 litre kaçak-sahte içkiye el konuldu. Şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.

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