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Manavgat'ta sahte ve kaçak içki operasyonu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otelde yapılan aramada sahte ve kaçak olduğu değerlendirilen bin 698 şişe bandrollü içki ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelde yapılan aramada sahte ve kaçak olduğu değerlendirilen bin 698 şişe bandrollü içki ele geçirildi.


Manavgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince gümrük kaçağı alkollü içki satan şüpheli ve gruplara yönelik yapılan çalışmalarda, Side Mahallesi'nde bir otelde arama yapıldı. Aramada, sahte ve kaçak olduğu değerlendirilen değişik markalarda bin 698 şişe 100 CL'lik içki ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

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