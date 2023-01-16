Manavgat'ta sanat müziği rüzgarı esti

Manavgat Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde 1970,1980 ve 1990'lı yıllara damga vuran şarkıları seslendirerek kent halkına unutulmaz konser verdi.

Manavgat Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Atatürk Kültür Merkezi'nde 1970,1980 ve 1990'lı yıllara damga vuran hit şarkıları Manavgat halkı için seslendirdi. Koro Şefi Özgüz Bekiz eşliğinde sahne alan 40 korist ve 13 kişiden oluşan saz ekibi, bir döneme damga vuran eserleri muhteşem bir performans göstererek sahneledi.

Sunuculuğunu Tülay Enhoş'un yaptığı konserde koristler, “Telli Telli” “Ele Güne Karşı” “Vurgun” “Gönül Sayfam” “Dağlar Dağlar” “Delikanlım” “Gül Güzeli” “Güzel Günler Göreceğiz” “Takvimlerden Haberin Yok Mu” “Tanrı İstemezse” “Böyle Ayrılık Olmaz” ve “Gel Gündüzle Gece Olalım” gibi Türk halkının gönlünde taht kuran nostalji dolu eserleri okudu. Konsere katılan kent halkı, alkışlarla tempo tutarak unutulmaz bir akşam yaşadı.

“Türk Sanat Müziği koromuz, halkımızla bir araya gelmeye devam edecektir”

Manavgat halkının kültür ve sanat etkinliklerini oldukça benimsediğini belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Türk Sanat Müziği Korosu'nun unutulmaz ve nostalji dolu bir akşam yaşattığını söyledi. Başkan Şükrü Sözen, “Manavgat Belediyesi Türk Sanat Müziği Koru'su, bir döneme damga vuran ve bizlerde hatıraları olan şarkıları aynı duygularla tekrar buluşturdu. Bu muhteşem gecede seslendirdikleri unutulmaz eserlerle geçmişe götüren tüm koro ekibimize yürekten teşekkür ediyorum. Türk Sanat Müziği koromuz, ilerleyen zamanlarda da halkımızla bir araya gelmeye devam edecektir” dedi.