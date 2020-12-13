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Manavgat'ta şiddetli yağış su baskınlarına sebep oldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde şiddetli yağış sebebiyle bazı evleri su bastı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şiddetli yağış sebebiyle bazı evleri su bastı.


İlçe merkezinde dün ve gece etkili olan şiddetli yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kavaklı, Bahçelievler ve Emek mahallelerinde bazı evleri su bastı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri ve vatandaşlar evlere giren suyu çıkarmak için seferber oldu. Kurulan motopomplarla su çekildi. Eşyaları kullanılamaz hale gelen vatandaşlar, otelde misafir edildi.


Emek Mahallesi'nde yaşayan Hacı Varol, 2012'den bu yana aynı yerde oturduğunu belirterek, “Eskiden bu su boş arsalara gidiyordu. Şimdi arsalara ev yapınca suyun gidecek yeri kalmadı. Bu sokağa su gideri yapılması lazım. 2016 yılından bu tarafa Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne, ASAT'a ve Manavgat Belediyesi'ne imza toplayıp başvuru yapıyoruz” dedi.

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