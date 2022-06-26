Manavgat'ta silahlı yağma suçundan 2 tutuklama

Antalya'nın Manavgat ilçesinde silahlı yağma olayına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde M.K. isimli şahsa ait ikamette C.K.'nın da bulunduğu sırada saat 23.30 sularında araçla gelen 4 kişi tarafından silahlı yağma olayı gerçekleştirildi. İhbar üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İkametten C.K.'nın başına silah kabzasıyla vurmak suretiyle 2 adet cep telefonu ve 600 TL alarak kaçtığı belirlenen şüphelilerin kimlikleri Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan güvenlik kamerası incelemeleri ve evdeki şahısların verdiği bilgiler doğrultusunda tespit edildi. Aralarında uyuşturucu alışverişi nedeniyle alacak-verecek meselesi olduğu belirlenen şüphelilerden Z.D., araçla polisin dur ihtarına uymayarak kaçarken yaptığı kazanın ardından yakalanırken, A.D. isimli şüpheli ise yine aynı gün olayın meydana geldiği sokakta yaya olarak yakalandı.

Çatıdan çatıya geçerek kaçmaya çalıştı

A.K.A. isimli şüphelinin de Sarılar Mahallesi'ndeki bir ikamette olduğunu belirleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sabaha karşı şahsı eve baskın gerçekleştirdi. Ekiplerin ikamete yaptıkları baskında çatıdan çatıya kaçmaya çalışan şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K.A. ve A.A. silahla birden fazla kişi ile birlikte geceleyin yağma suçundan mahkeme tarafından tutuklanırken, Z.D. ise adli kontrolle serbest kaldı. Olaya karıştığı belirlenen dördüncü şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.