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Manavgat'ta tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 şüpheli yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 şüpheli polisin uygulama noktasında yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 şüpheli polisin uygulama noktasında yakalandı.


Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manavgat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, geçtiğimiz pazar günü, gece 04.00 sıralarında D-400 sanayi girişinde yaptıkları uygulamada şüpheli bir araç durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 160 tarihi eser niteliğinde sikke ve 21 obje ele geçirildi.


Araçtaki 2 şüpheli M. B. ve H. B. hakkında Tarihi Eser Kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı.

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