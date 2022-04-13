Manavgat'ta tarihi eser operasyonu

Manavgat Aşağıışıklar Mahallesinde A.Ö. isimli şahsın evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisinin alınması üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 1 adet mermer heykel ve 1 adet lahit ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.