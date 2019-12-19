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Manavgat'ta tehlike oluşturan ağaçlar budandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat’ta sürücülerin görüş açısını engelleyen ağaçlarda budama çalışması yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat'ta sürücülerin görüş açısını engelleyen ağaçlarda budama çalışması yaptı.


Büyükşehir Belediyesi Manavgat Hizmet Birimi park ve bahçe ekipleri ilçe genelinde yol kenarlarında kuruyan ve tehlike arz eden ağaçları budayarak bakımlarını yapıyor. Karacalar, Aşağı Işıklar, Yalçıdibi, Boztepe, Karakaya ve Odaönü mahallelerinde trafik kazalarına davetiye çıkaran ağaç dallarında kesim ve budama işlemleri yapılarak kaza riski en aza indiriliyor. Sürücüler ve mahalle sakinleri görüş açısının kapanmasına yol açan ağaçların


budanmasının güvenli bir yolculuk sağladığını belirterek, çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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