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Manavgat'ta ticari taksiyle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ticari taksiyle motosikletin karıştığı trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari taksiyle motosikletin karıştığı trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.


Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Bayram A.'nın kullandığı 07 H 0003 plakalı ticari taksi, aynı istikamette gitmekte olan Hasan Ayar'ın kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.


Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan Ayar ve motosiklette yolcu olarak bulunan Abdil Yılmaz 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Manavgat Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Abdil Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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