Manavgat'ta trafik denetimi

Manavgat'ta trafik ekiplerince ilçenin birçok noktasında geniş kapsamlı trafik uygulaması gerçekleştirildi. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından 21.00-23.00 saatleri arasında Manavgat'ın birçok noktasında aynı anda gerçekleştirilen denetlemelerde eksiği görülen araç ve sürücülerine cezai işlem uygulanırken, sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.