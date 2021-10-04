İhlas Haber Ajansı

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Manavgat'ta trafik denetimi

Manavgat Trafik Denetleme Büro Amirliğince ilçenin birçok noktasında yapılan denetimlerde çok sayıda araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı.


Manavgat'ta trafik ekiplerince ilçenin birçok noktasında geniş kapsamlı trafik uygulaması gerçekleştirildi. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından 21.00-23.00 saatleri arasında Manavgat'ın birçok noktasında aynı anda gerçekleştirilen denetlemelerde eksiği görülen araç ve sürücülerine cezai işlem uygulanırken, sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

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